ELEZIONI: PER BUSSOLA ‘ORGOGLIO BALLABIESE’. IL GRUPPO CAMBIA NOME, “CORRIAMO SU NOI STESSI”

Data pubblicazione 18 Marzo 2023

BALLABIO – A breve sarà ufficializzata la nuova lista di Giovanni Bruno Bussola per il tentativo di ri-conquista dell’amministrazione comunale dopo la vera e propria “implosione” del gruppo di maggioranza ‘Nuovo slancio per Ballabio’.

E come a sancire una netta cesura col passato – e con quei dissidenti che gli hanno praticamente segato la poltrona da primo cittadino, Bussola ha deciso di cambiare non solo una parte dei suoi sodali ma anche lo stesso nome della lista – in competizione alle urne il 14 e 15 maggio…

