FORNACE MERLO, SUL TETTO TORNANO I COPPI IN COTTO. VIA LE TEGOLE, ERANO PROVVISORIE DAL 2011

Data pubblicazione 18 Marzo 2023

BARZIO – Operai al lavoro sul tetto della Fornace Merlo per ripristinare i coppi originali in sostituzione delle incoerenti tegole portoghesi. Per l’edificio Ottocentesco, ultima testimonianza del passato produttivo nella piana tra Barzio e Pasturo, non poteva arrivare regalo migliore: ricorre infatti in questi giorni il 35esimo anniversario dall’acquisto della stessa da parte della Comunità Montana (alla ricorrenza Valsassinanews ha dedicato un ampio reportage).

In realtà il cantiere attorno a quello che oggi è un museo non è tanto una celebrazione quanto l’esecuzione della direttiva giunta dalla Soprintendenza per i Beni archeologici, Belle arti e Paesaggio la quale si è espressa per riposizionare nel più breve tempo possibile i coppi in cotto di recupero che già in origine ricoprivano parte del tetto.

L’uso delle cosiddette “tegole portoghesi” venne motivata all’epoca, nel 2011, come provvisoria in modo da ricevere i diversi finanziamenti (un milione e mezzo di euro complessivi) necessari al recupero e al restauro dell’edificio di archeologia industriale.

Altri 775mila euro erano in arrivo a fine 2022 dalla Fondazione Cariplo, a condizione però che si chiudesse il contenzioso con la Soprintendenza. La Comunità Montana ha così assegnato l’intervento di posa dei nuovi coppi per una spesa di 89.868 euro; in questi giorni i lavori.

C.C.