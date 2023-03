Data pubblicazione 18 Marzo 2023

DOBBIACO (BZ) – Ottima prova questa mattina in coppa Europa per Laura Colombo, fondista di Primaluna in forza al Centro Sportivo Esercito. La valsassinese ha ottenuto un importante quarto posto nella 10 km chilometri a tecnica libera: migliore tra le atlete azzurre, sul podio due concorrenti tedesche e una svizzera. Domani Laura Colombo sarà in gara nella 15 chilometri in tecnica classica.