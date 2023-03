ANZIANI SFRATTATI, DOMANI IN MUNICIPIO L’INCONTRO CON IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI BALLABIO

Data pubblicazione 19 Marzo 2023

BALLABIO – A. e G., i due anziani sfrattati che si trovavano a lottare con la condizione di non avere un tetto sulla testa, hanno trascorso la notte in un albergo locale.

La decisione è stata presa in via informale nella serata di ieri.

Non tutto si è risolto, perché A. sta lottando contro la denutrizione che, nel frattempo, nel silenzio e forse per necessità ha praticato. In ogni caso questa notte ha dormito al caldo, allontanando il rischio peggiore, già corso venerdì …

