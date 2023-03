Data pubblicazione 19 Marzo 2023

PIACENZA – Allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza si affrontano la ‘Cenerentola‘ del girone e un Lecco che ancora spera nella promozione in Serie B.

Anche stavolta finisce senza gol. Il club di via don Pozzi per la quarta partita consecutiva non “timbra”, come nella sconfitta di Trento e nei due big match interni con Feralpi e Pordenone pure col ‘Piace’ la rete non si gonfia. Pur avendoci lodevolmente provato più volte, la squadra di mister Foschi è sterile…

