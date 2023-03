IL LECCO A PIACENZA, FOSCHI: “LORO PER SALVARSI, PER NOI NIENTE ERRORI”

Data pubblicazione 19 Marzo 2023

LECCO – Il Lecco di mister Luciano Foschi si prepara per Piacenza, in campo oggi domenica alle 14.30. L’avversario è il fanalino di coda del girone e non può perdere occasioni per tentare ancora di evitare la retrocessione.

“Non ci sono partite facili, ma se non lo sono per noi non lo sono neanche per gli altri – spiega Foschi nel pre partita -. A questo punto non esiste più casa o trasferta, esiste la partita; non importa più nemmeno giocare bene o giocare male, va fatto il risultato sbagliando il meno possibile. Il nostro obiettivo…