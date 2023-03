IN SECONDA CATEGORIA SI FA DURA PER IL CORTENOVA: 0-2 COL MORBEGNO

Data pubblicazione 19 Marzo 2023

CORTENOVA – Sconfitta casalinga per 2 a 0 per il Cortenova nello scontro diretto contro l’Olympic Morbegno.

Ospiti più cattivi sotto porta a concretizzare quanto creato, per il Cortenova due legni e tre parate del portiere ospite.

Prima occasione per i padroni di casa al 6′: botta di Busi da fuori area, Dolzadelli alza in angolo. Al primo affondo passa in vantaggio l’Olympic Morbegno, rapido capovolgimento di fronte e gran conclusione di Yacoub dal limite dell’area. Reazione del Cortenova: ci prova Alex Fazzini dai 20 metri al 26′, Dolzadelli alza in angolo; un minuto dopo l’estremo difensore ospite si ripete sul tiro di Conti deviando sul fondo.

Porta stregata: al 31′ Gritti colpisce il palo, mentre Maroni coglie la traversa al 39′ su calcio piazzato.

Nella ripresa il Cortenova prova a riaprire la partita ma gli ospiti non concedono nulla e al 59′ trovano il raddoppio su rigore con Muaremi in seguito ad un fallo di Maroni su Togninalli.

M. C.

CORTENOVA-MORBEGNO 0-2

Primo tempo 0-0



MARCATORI: Yacoub (M) 15′ p.t., Muaremi (M) 14′ s.t.

CORTENOVA: Andrea Fazzini, Benedetti (dal 46′ Marco Bellati), Ndyaye, Ermenegildo Ciresa, Galli, Maroni, Gritti (dal 46′ Caverio), Alex Fazzini (dal 60′ Tarcisio Fazzini), Busi, Diakhate (dal 72′ Emanuele Bellati), Conti (dal 60′ Vergottini).

Allenatore: Sozzi

OLYMPIC MORBEGNO: Dolzadelli, Rossignoli, Ioli (dal 78′ Risoleo), Muaremi, Cometti (dal 78′ Baroncini), Bogialli, Invernizzi (dal 69′ Vanotti), Dolci, Togninalli (dal 72′ Passerini), Baraiolo (dal 65′ Iobizzi), Yacoub. Allenatore: Bongio

ARBITRO: Sig. Geminiani di Cinisello Balsamo

LA CLASSIFICA DOPO 24 GIORNATE GIOCATE

(da Tuttocampo):