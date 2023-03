LA CONFERMA E IL NUOVO SIMBOLO DELLA LISTA: BUSSOLA CANDIDATO SINDACO CON “ORGOGLIO BALLABIESE”

Data pubblicazione 19 Marzo 2023

BALLABIO – Pronta la squadra a sostegno del candidato sindaco Giovanni Bruno Bussola per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 Maggio per il Comune di Ballabio. La lista civica si chiamerà “Orgoglio Ballabiese”: “un nuovo nome per un nuovo inizio” si legge nella presentazione del gruppo. Il nome “nasce dal legame per il territorio, per le persone di Ballabio e dall’orgoglio di essere ballabiesi”.

“La mission sarà quella di far sì che i ballabiesi possano, a loro volta, sentirsi orgogliosi di chi li rappresenta. Le parole chiave saranno sempre …

