A PREMANA NASCE “A-GREEN”, ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Data pubblicazione 24 Marzo 2023

PREMANA – Una nuova associazione per la tutela e salvaguardia del territorio è nata a Premana. I ventiquattro soci fondatori – tra cui anche il parroco don Matteo Albani e il sindaco Elide Codega, quali soci onorari – hanno costituito un ente del Terzo settore, sotto la forma dell’associazione di promozione sociale denominata “A-Green Premana”, con sede in via Venezia, 28.

Come si legge nello statuto, “lo scopo dell’associazione è di esercitare, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore. In particolare si occuperà di interventi di pulizia, ripristino, manutenzione e promozione del verde. Salvaguardia e mantenimento delle aree boschive e prative. Promozione e sensibilizzazione della cultura della tutela e salvaguardia dell’ambiente; oltre a stimolare e promuovere la nascita di iniziative nel campo ambientale e favorire il volontariato e l’aggregazione sociale”.

Nella serata di giovedì 23marzo, è stato nominato il Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il primo triennio. È composto dal presidente Francesco Migliore, dal vice presidente Giovanni Gianola, il segretario Claudia Berera, il tesoriere Serena Gianola, e i consiglieri Eddy Codega, Davide Rizzi e Mirko Vittori.

“Siamo coscienti che in questi ultimi decenni il degrado e l’abbandono del territorio, dovuti in particolar modo a fenomeni di calo demografico e cambiamenti sociali, hanno colpito anche la nostra realtà premanese – dichiara il presidente – Da qui la decisione di costituire un’associazione specifica, dopo una serie di incontri e confronti con diverse persone e realtà associative del paese. Siamo consapevoli dell’importanza del territorio naturale e di quanto sia fondamentale cercare di mantenere un ambiente naturale bello, pulito, fruibile e sicuro per la nostra comunità e il benessere collettivo. Cercheremo di coinvolgere il maggior numero di persone, anche per ottenere un contributo di idee, e operare cercando sempre la massima condivisione e collaborazione con enti e cittadini”.