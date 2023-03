METEO: QUALCHE PRECIPITAZIONE TRA VENERDÌ E DOMENICA

Data pubblicazione 24 Marzo 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvio della stagione primaverile non si è contraddistinto per le piogge ma per le temperature sopra le medie del periodo. Le perturbazioni scorrono lungo il centro Europa evitando i nostri territori e lasciandoci spesso solo le briciole.

Nel fine settimana però l’abbassamento del flusso perturbato favorirà il transito di una perturbazione che riuscirà a distribuire qualche precipitazione benefica. Piogge che ritroveremo nella serata di venerdì 23 marzo e nel pomeriggio di domenica 26 marzo. Non si tratteranno comunque di precipitazioni consistenti, in grado di colmare il profondo deficit pluviometrico presente da molti mesi.

Non solo precipitazioni ma anche ampi spazi soleggiati nel fine settimana, specie nelle ore centrale tra venerdì e sabato.

Temperature mattutine comprese tra 9/10°C, massime tra 16/21°C. Zero termico diurno mediamente attorno ai 2000 metri. Venti deboli variabili.

Tendenza per lunedì 27 marzo: cieli sereni per l’intera giornata, clima mite, venti sostenuti da Nord-Nordovest.

Fabio Porro