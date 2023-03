SCI, ITALIANI ‘CHILDREN’, UNA MEDAGLIA D’ORO ALL’S.C. ALTA VALSASSINA

Data pubblicazione 25 Marzo 2023

PONTE DI LEGNO (BS) – Sono 10 le medaglie individuali conquistate dagli atleti del Comitato Alpi Centrali ai Campionati Italiani Children che si sono svolti a Ponte di Legno Tonale dal 20 al 24 marzo, organizzati dallo Sci Club Ponte Di Legno. In particolare, i giovani sciatori delle categorie ragazzi e allievi si sono messi al collo: 1 medaglia d’oro, 2 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo, a cui si aggiunge il bronzo conquistato dalle Alpi Centrali nella classifica per Comitati.

Soddisfazione per il presidente del Comitato Franco Zecchini che, al termine delle premiazioni, ha ringraziato gli organizzatori, le società, gli allenatori e, soprattutto, i genitori che sostengono gli atleti, con il monito ai giovani sciatori ad avere un comportamento da atleti anche al di fuori delle piste e di impegnarsi non solo nello sport ma anche a scuola. Soddisfazione anche per Sabrina Fanchini, responsabile Children del Comitato.

LE MEDAGLIE

ORO

Pietro Cazzaniga (SC Alta Valsassina) – Skicross Ragazzi

ARGENTO

Nicole Giaquinto (SC Orezzo Valseriana) – Slalom Allievi

Raffaele Monaco (Sporting Livigno) – Skicross Allievi

BRONZO

Giovanni Triboldi (Brixia Centro Sci) – Slalom Allievi

Cristina Trabucchi (SC Valdidentro) – Skicross Allievi

Raffaele Monaco (Sporting Livigno) SuperG Allievi

Matteo Ciapponi (Revolution Ski Race) – SuperG Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – SuperG Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – Slalom Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – Combinata Ragazzi