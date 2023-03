SCI: BERTOLDINI SECONDO TRA I GIOVANI NEL GIGANTE AI CAMPIONATI ITALIANI

Data pubblicazione 25 Marzo 2023

LA THUILE (AO) – Nell’ultimo appuntamento dei Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti a La Thuile in Valle d’Aosta, Tommaso Sala questa mattina, sabato, ha sfoderato una prestazione superlativa grazie alla quale si è laureato nuovo Campione Italiano nel Gigante.

In gara per lo Sci Club Lecco anche il premanese Andrea Bertoldini (in copertina), autore a sua volta di una grande prestazione chiusa nella top ten conquistando il settimo posto assoluto, che gli è valso il secondo posto tra i Giovani.

RedSpo