APPRENDISTATO E PROFESSIONE, SEMINARIO APAF CON TUTTI GLI ATTORI DELLA PROVINCIA DI LECCO

Data pubblicazione 29 Marzo 2023

LECCO – Seminario dedicato all’apprendistato professionalizzante in sala Ticozzi, a Lecco. Da 10 anni Apaf è capofila della Rete Apprendistato Lecco e, lavorando in stretta collaborazione con l’Ufficio Apprendistato della Provincia di Lecco, gestisce il Portale appositamente creato per le iscrizioni, l’avvio e il monitoraggio di tutti i corsi di base e trasversale per questa tipologia di apprendisti.

La Rete, costituita da 15 Enti tra i quali le Associazioni Imprenditoriali, i Cfp e le Agenzie formative locali, ha istituito il seminario l’Apprendistato Professionalizzante per informare le aziende, i consulenti del lavoro e i commercialisti dell’Offerta Formativa provinciale a catalogo e delle modalità di iscrizione e accesso ai corsi pubblici finanziati dalla Dote Apprendistato. L’evento ha anche dato la possibilità ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro partecipanti di conseguire 4 crediti formativi previsti rispettivi Ordini.