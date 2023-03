Data pubblicazione 29 Marzo 2023

DOBBIACO (BZ) – Ottima prestazione per Laura Colombo ai Campionati italiani assoluti di sci di fondo in corso a Dobbiaco, in Alta Val Pusteria. L’atleta valsassinese in forza al Centro Sportivo Esercito ha ottenuto una importante medaglia di bronzo nella gara sui 10km a tecnica libera.