INCIDENTE SULLA PROVINCIALE A BALLABIO. FERITO UN 76ENNE

Data pubblicazione 30 Marzo 2023

BALLABIO – Incidente stradale verso le nove di questa mattina sulla via Provinciale, all’altezza del civico 45. Ferito in “codice rosso” un uomo di 76 anni, la cui autovettura è uscita, quindi andata a sbattere contro una barriera. Per assisterlo sono intervenuti una ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. Allertati anche i Carabinieri, la Polizia Provinciale sta regolando la circolazione – con la strada percorribile dopo che il mezzo è stato spostato dalla carreggiata.