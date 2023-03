FONDO, ARTUSI D’ARGENTO IN STAFFETTA AI CAMPIONATI ITALIANI DI DOBBIACO

Data pubblicazione 31 Marzo 2023

DOBBIACO (BZ) – Per il valsassinese Aksel Artusi medaglia d’argento ai campionati italiani di sci di fondo a Dobbiaco in Alto Adige con la staffetta “A” delle Alpi Centrali.

Gara molto tattica, forse troppo, con l’atleta di Primaluna in ultima frazione che – per evitare una volata troppo affollata – fa l’azione e la selezione nel tratto in salita, ma è battuto sul rettilineo dal portacolori delle AOC Martino Carollo che si dimostra più abile su questa infida neve primaverile (al limite della praticabilità).

RedSpo