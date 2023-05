Data pubblicazione 3 Maggio 2023

LECCO – Incidente sulla “nuova Lecco-Ballabio”, all’uscita dell’ospedale in direzione sud. A scontrarsi due auto alle 8 circa di questa mattina con cinque persone coinvolte (di 16, 34, 44, 48 e 55 anni) soccorse in codice giallo da due ambulanze. Inevitabili i disagi alla viabilità: la SS36DIR è stata chiusa al traffico in discesa, con auto e mezzi pesanti deviati sulla Provinciale con i conseguenti rallentamenti soprattutto in zona Ponte della Gallina.

Aggiornamento ore 9.45: strada riaperta.