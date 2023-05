AAA VIGILE CERCASI. IL COMUNE DI CASSINA PESCA A TARANTO

Data pubblicazione 6 Maggio 2023

CASSINA VALSASSINA – Da Cassina a Taranto per trovare un agente di Polizia Locale. Il Comune valsassinese ha infatti sottoscritto un accordo con il capoluogo pugliese per consultare la graduatoria di quella città nella speranza di trovare una figura da assumere a indeterminato parziale per 18 ore settimanali.

L’accordo con Taranto segue il tentativo fallito di recuperare un agente dalla graduatoria della Provincia di Lecco e pure in questo caso non vi è certezza che la ricerca possa andare a buon fine. L’agente avrebbe sia compiti di Polizia Locale sia di messo comunale, un doppio ruolo necessario nei piccoli Comuni ma osteggiato dalla categoria, aspetto questo che rende ancora più difficile la ricerca.

L’eventuale nuovo “ghisa” verrebbe inserito nell’organico dell’ufficio di Polizia Locale associata dell’altopiano di cui al momento fanno parte il vicecommissario Andrea Piazza, dipendente del Comune di Barzio, il sovrintendente Aniello Arpaia del Comune di Cremeno e, a tempo parziale, l’assistente scelto Luca Bortot del Comune di Moggio.