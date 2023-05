SBANDIERATORI E MUSICI DELLA ‘TORRE’: OPEN DAY A PRIMALUNA

Data pubblicazione 11 Maggio 2023

PRIMALUNA – Arriva l’Open day del Gruppo Sbandieratori e Musici della ‘Torre’ di Primaluna, che sarà a disposizione per far provare a tutti, senza limiti di età e in modo totalmente gratuito, le loro attività, come sbandierare e suonare.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio, dalle 15 alle 18, al campo da basket della Scuola di Primaluna (in caso di maltempo, in palestra). Al termine dell’evento ci sarà anche un piccolo rinfresco offerto dall’organizzazione.

Il gruppo è inoltre alla ricerca di volontari che possano contribuire, come figuranti o collaboratori a vario titolo, alla realizzazione della XXIII edizione del Palio delle Frazioni previsto per sabato 24 giugno.