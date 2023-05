SONO SANI E SALVI I DUE SCANDINAVI “DISPERSI”: HANNO DORMITO IN TENDA NELLA ZONA DEI PIANI DI BOBBIO

Data pubblicazione 15 Maggio 2023

BARZIO – Individuati e illesi i due escursionisti finlandesi dei quali mancavano notizie dal pomeriggio di domenica, quando erano stai visti dirigersi a piedi verso i Piani di Bobbio.

Squadre Speleo Alpino Fluviali del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino sono intervenuti per la ricerca dei due, ieri in tarda serata e nuovamente nella mattinata di oggi, lunedì, quando è giunta la notizia del ritrovamento: gli scandinavi, sani e salvi, avrebbero trascorso la nottata in tenda e, nonostante il maltempo domenicale se la sono cavata senza problemi.

RedCro

