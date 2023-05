DOMANI A CASARGO SI PARLA DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Data pubblicazione 17 Maggio 2023

CASARGO – Anche a Casargo si parla di C.E.R. (Comunità Energetiche Rinnovabili): dopo una prima delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, giovedì sera, in sala civica, si entrerà nel vivo della questione con una serata informativa sul tema aperta a tutti gli interessati, cittadini, imprese ed enti.

“È necessario – dichiara Antonio Pasquini, sindaco di Casargo – pensare e mettere in atto un nuovo modello di sviluppo e utilizzo delle risorse più sostenibili, basato sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili per avere benefici in termini ambientali, sociali ed economici. L’energia prodotta in eccedenza in un determinato momento- prosegue Pasquini- all’interno della comunità energetica attraverso un meccanismo virtuoso potrà essere utilizzata all’ interno del sistema. Un modello energetico basato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in prossimità di chi la utilizza evitando così le perdite di rete con i costi annessi. Il cittadino e l’impresa assumono quindi un ruolo attivo all’interno del sistema energetico con conseguente riduzione dei costi e benefici ambientali”.

“Dal 2019 l’Amministrazione comunale, anche accedendo a bandi e misure ad hoc, come per esempio le misure Axel e Ri-genera di Regione Lombardia, è impegnata in azioni concrete finalizzate al risparmio dei consumi e alla riqualificazione energetica degli edifici, come per esempio l’installazione dei pannelli fotovoltaici e sull’edificio della Scuola primaria e sul Municipio, inoltre – prosegue Pasquini – siamo intervenuti sull’efficientamento della Sala Eventi e a breve appronteremo misure per efficientare la rete di illuminazione pubblica”.

Entrando nel dettaglio la zona del territorio comunale interessata alla C.E.R. è quella servita dalla cabina primaria che ricomprende

Abitato di Casargo

Nucleo di Somadino

Frazioni di Narro, Indovero

Località Piazzo, Monte Basso e Giumello



Sul sito internet istituzionale del Comune sono presenti i moduli di preadesione da scaricare e inviare all’indirizzo e-mail tecnico01@comune.casargo.lc.it o alla pec comune.casargo@pec.regione.lombardia.it.

Per chi volesse informarsi o saperne di più sulle opportunità della Comunità Energetica, l’appuntamento è per giovedì sera alle 20:30, in sala civica.