EUROPARLAMENTO, SI VOTA A GIUGNO 2024. PROBABILE ‘ELECTION DAY’ IN TANTI COMUNI VALSASSINESI

Data pubblicazione 17 Maggio 2023

BRUXELLES (BE) – Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno del 2024.

Ne dà conto oggi l’agenzia ANSA. Diventa probabile che in quelle stesse date si venga chiamati al voto pure per numerosissime elezioni amministrative comunali del Lecchese (in Valsassina, tra gli altri: Primaluna, Cortenova, Introbio, Pasturo, Taceno, Barzio, Moggio, Casargo e diversi altri)…

