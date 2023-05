LIVING LAND: LE INIZIATIVE PER I GIOVANI TRA TEATRO, TURISMO E CINEMA

Data pubblicazione 19 Maggio 2023

LECCO – Anche per quest’estate il progetto Living Land offre ai giovani della provincia di Lecco una serie di opportunità per vivere delle esperienze costruttive e stimolanti all’interno delle realtà comunitarie del loro territorio. Quattro sono i bandi pubblicati e rivolti ai ‘Giovani competenti’, ovvero ragazzi e ragazze tra i 16/17 e i 27 anni che abbiano voglia di mettere in gioco le proprie competenze e sperimentarsi nei contesti di teatro, turismo e attività educative.

Il primo bando, promosso dai Comuni dell’Ambito di Lecco, dell’Ambito di Bellano, la Fondazione comunitaria del Lecchese e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera, seleziona giovani da coinvolgere all’interno dei Musei e degli uffici turistici di Bellano, Casargo, Dervio, Galbiate, Mandello del Lario.