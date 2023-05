ULTIM’ORA: CHIUSA IN DISCESA LA ‘NUOVA LECCO-BALLABIO’

Data pubblicazione 22 Maggio 2023

BALLABIO – Chiusa in discesa la SS36DIR, la ‘nuova Lecco-Ballabio’. La necessità di Anas di eseguire delle veloci sostituzioni ha causato attorno alle 9 di questa mattina il blocco della viabilità lungo la via di collegamento principale tra la Valsassina e il capoluogo. Il traffico diretto verso sud viene deviato sulla Provinciale che da Ballabio attraversa i rioni alti di Lecco mentre è regolare la circolazione per chi nel senso opposto è diretto verso Valle. L’intervento dovrebbe durare solo alcune decine di minuti.

Aggiornamenti non appena disponibili.