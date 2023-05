EMILIA ROMAGNA: RACCOLTA SOLIDALE DA REALTÀ DI MANDELLO E ABBADIA

Data pubblicazione 25 Maggio 2023

MANDELLO DEL LARIO – In concomitanza con la tragedia che ha colpito le popolazioni dell’Emilia Romagna, un gruppo di volontari e cittadini di Mandello e Abbadia, come per il terremoto ad Amatrice e la guerra Ucraina-Russia, decidono di dare il proprio contributo a chi in questo momento è alle prese con una situazione difficile e complicata.

In collaborazione con la Polisportiva Mandello e il Circolo Arci di Abbadia Lariana, viene organizzata una raccolta di materiale di conforto per le popolazioni.