RETI DI DRENAGGIO URBANO, LETTERA APERTA AL GOVERNO DALL’ATO: “AGIRE PER EVITARE DISASTRI”

Data pubblicazione 26 Maggio 2023

Illustri presidenti (Giorgia Meloni e Stefano Besseghini di Arera) e ministri (Matteo Salvini),

i recenti drammatici eventi in Emilia Romagna e le necessità che verifichiamo sul territorio per quanto riguarda la rete fognaria e gli scarichi nel reticolo idrografico meritano un grande approfondimento. A oggi la gestione del reticolo idrografico secondario e delle reti di drenaggio urbano delle acque meteoriche compete ai Comuni che pur cercando di fare del loro meglio spesso non dispongono delle risorse necessarie per affrontare adeguatamente una tematica che, per sua natura, è sovracomunale.