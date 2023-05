A MEZZACCA UN CONCERTO DI SUONI E MUSICA GENERATI DA PIANTE E ALBERI

Data pubblicazione 29 Maggio 2023

CASSINA VALSASSINA – Un vero e proprio concerto con interpreti eccezionali: piante ed alberi che generano musica dal vivo grazie a dei dispositivi che traducono la loro variazione elettrica in note musicali. Le piante sono esseri estremamente intelligenti, secondo le ultime ricerche scientifiche possiedono almeno 15 sensi.

Il loro bioritmo cambia in base alle condizioni ambientali in cui sono immerse, come per esempio dalla quantità di luce o di acqua, dalla presenza di insetti, animali o esseri umani. La loro musica è quindi unica ed irripetibile.

Domenica 25 giugno alle ore 16.30 a “Cuor di Betulla” a Mezzacca, frazione di Cassina Valsassina si terrà questo emozionante concerto/evento. Verranno utilizzati dei dispositivi Plants Play che tramite dei sensori posizionati sulle foglie o sul fusto, rileveranno le variazioni elettriche delle piante e le convertiranno in note musicali, che verranno suonate dal vivo tramite un’applicazione.

A condurre un fantastico viaggio nel bioritmo del regno vegetale Edoardo Taori, musicista, scrittore e documentarista, dal 2014 ricerca piante ed alberi straordinari per fargli comporre musica, con lo scopo di sensibilizzare l’essere umano al rispetto della natura. Laureato in Musicologia, con la grande passione per l’elettronica, l’informatica e la botanica, dal 2016 si occupa della produzione e commercializzazione del dispositivo Plants Play insieme al suo Team composto da ingegneri elettronici, informatici e designer e da Federica Zizzari (Kikosmica), artista spirituale, costellatrice familiare e scrittrice si occupa di relazione d’aiuto e crescita personale in percorsi individuali e di gruppo, per accompagnare ognuno nel cammino della propria realizzazione.

Un evento nato e organizzato per fermarci ed ascoltare la natura, immergerci in essa, ed ascoltare cosa ha da raccontarci. La tecnologia spesso ci ha portati lontano dai boschi e dalle foreste, ora può aiutarci a tornare nel posto in cui tutta la nostra storia è iniziata. Il concerto si terrà nell’assoluto rispetto del luogo e della natura. Tutti i partecipanti saranno dotati di cuffie wireless per non disturbare l’ecosistema e saranno utilizzate solo tecnologie alimentate tramite batterie al litio e che non usano generatori a combustibili fossili.

Il concerto durerà 60 minuti e per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria. In caso di condizioni climatiche avverse, la pianificazione dell’evento potrebbe subire variazioni. Il concerto di Plants Play Orchestra in Valsassina è un evento organizzato dall’Associazione Radici Future Aps. Partner dell’evento Green For Life Group. Inizio evento ore 16:30 (viene consigliato l’arrivo almeno 30 minuti prima)

Per partecipare: è richiesto un contributo, coloro che non verseranno il contributo all’evento, potranno comunque partecipare, effettuando una donazione liberale sul posto. Posti limitati.

Radici Future è un’associazione di promozione sociale sita in Valsassina che si propone l’intento di proporre scambi interculturali e ritiri in natura per riscoprire e diffondere le tradizioni spirituali Native Americane e di altri popoli e sperimentare e attuare pratiche ecologiche consapevoli per migliorare l’impronta ambientale e sociale sull’ecosistema.

https://www.facebook.com/Radici.Future.aps

https://www.instagram.com/cuor.di.betulla/