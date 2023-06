POLITICA: FORZA ITALIA PRENDE LA RINCORSA PER LE AMMINISTRATIVE DEL 2024

Data pubblicazione 1 Giugno 2023

CALOLZIOCORTE – Ranghi completi per la prima riunione plenaria del rinnovato Coordinamento di Forza Italia convocata mercoledì al Monastero del Lavello. Ospite d’onore come rappresentanza regionale, il Consigliere Regionale Jonathan Lobati.

L’organismo è guidato con autorevolezza verso nuovi e ambiziosi traguardi da Roberto Gagliardi: calolziese 32enne, ex seminarista, laureato in psicologia, con alle spalle una qualificata esperienza politica di partito maturata sul campo, come delegato nazionale dei Giovani Azzurri oltre che nelle locali fila di Forza Italia tra Lecco e Milano.

È stata questa l’occasione per definire le linee generali e il metodo di lavoro da adottare sul territorio da parte dei delegati di circoscrizione…