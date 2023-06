BARZIO, 4 AUSILIARI DELLA SOSTA PER SORVEGLIARE I PARCHEGGI BLU

Data pubblicazione 3 Giugno 2023

BARZIO – Sono Stefano Bortolozzo, Giuseppe Magro, Giuseppe Piatti e Maria Alessandra Staino gli ausiliari della sosta ingaggiati dal Comune di Barzio per sorvegliare il rispetto dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale.

Il personale è stato fornito dalla società Abaco Spa di Montebelluna (Tv) la quale ha ricevuto da Palazzo Manzoni l’incarico di attivare due app per la sosta. Gli agenti avranno “funzioni di prevenzione ed accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento”, collaboreranno con il Comando di Polizia Locale Altopiano Valsassina e saranno riconoscibili da una apposita uniforme.

Inoltre – come chiesto esplicitamente nel decreto del sindaco Arrigoni Battaia – dovranno comportarsi con educazione, correttezza, senso civico, senso di responsabilità, lealtà e tenere un comportamento consono ad un Pubblico Ufficiale”.

RedBar