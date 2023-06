LETTERA/”2 GIORNI DI TIRO AL PIATTELLO, NON È TROPPO? C’È CHI RIPOSA”

Data pubblicazione 5 Giugno 2023

Buongiorno Valsassinanews,

vi scrivo questa lettera per condividere il mio pensiero riguardante questo “ponte” appena passato. Abito a Cortenova, ho una casa e un lavoro. Come ogni normale lavoratore quando guardo il calendario e vedo eventuali “ponti” sono ancora più felice. Felice di stare a casa e godermela un po’. Venerdì per impegni personali non ero a casa ma sabato e domenica finalmente sì.

Purtroppo però dalle 9.30 del mattino fino alle 18 circa della sera per ben due giorni c’è stata una gara di tiro al piattello. Avete idea di cosa significhi questo? Subito ho pensato: ma è possibile che non si possa stare in pace nemmeno un giorno?

Volevo dire al signor Sindaco di pensare ogni tanto al bene dei suoi cittadini. Anche loro hanno bisogno di riposare. Penso che per il bene del paese ogni tanto si possa dire anche di no, anche Cortenova ha bisogno di regole da rispettare e un po’ di pace!

Oppure Cortenova è un paese dove tutti possono fare ciò che vogliono senza rispettare chi ci abita?

Cortenovesi aprite gli occhi, è ora di farsi sentire e rispettare.

Lettera firmata