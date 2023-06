AL VIA L’ORATORIO ESTIVO “TUxTUTTI!”. COINVOLTI ALMENO 800 BIMBI E RAGAZZI IN TUTTA LA VALSASSINA

Data pubblicazione 6 Giugno 2023

VALSASSINA – L’oratorio estivo è esperienza educativa che viene proposta dalla chiesa cattolica diocesana per i ragazzi dalla prima elementare alla terza media, per gli adolescenti, giovani e adulti che collaborano in qualità di animatori o collaboratori. Concretizza il desiderio di una intera comunità cristiana di far crescere insieme i piccoli e i più grandi, perché possa essere proposto qualcosa di bello e di vero per la vita di tutti. “Qualcuno potrebbe confondersi e scambiare l’oratorio per un normale Centro Estivo. Ma non è così! – specificano i responsabili ecclesiali -. Certo, con la proposta educativa estiva dell’oratorio le parrocchie vengono incontro anche a un bisogno evidente delle famiglie. L’oratorio estivo è la proposta educativa che le nostre Comunità rivolgono ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, durante il tempo delle vacanze scolastiche. Una proposta educativa basata sulla preghiera e sulla riflessione, sul gioco come momento socializzante, sull’accoglienza verso tutti e sull’amicizia, sul rispetto dell’altro e sulla gratuità”.

“Nel prossimo Oratorio estivo accompagneremo bambini e ragazzi a prendersi cura gli uni degli altri, da protagonisti, con un “Tu” che si mette in gioco, avendo come modello il Signore Gesù. – Spiegano i responsabile della FOM – Fondazione degli oratori milanesi – “Lui è il Buon Samaritano che si abbassa a fasciare le nostre ferite, si fa carico delle nostre sofferenze e dimostra il suo grande amore con sovrabbondanza. Ecco l’esempio che risponde alla domanda: “e chi è mio prossimo?”. Di fronte a un modello così – al modello del dono per eccellenza – ciascuno si scoprirà di poter essere importante X l’altro, senza distinzioni… Perché “mio prossimo” è chiunque incontro nel mio cammino, lo sono Tutti! TuXTutti! è quell’invito a farsi dono per gli altri secondo il comandamento dell’amore, giocato ed esercitato nelle calde giornate dell’Oratorio estivo, ma ancora di più nella cura che ciascuno imparerà a dare agli altri, nei gesti quotidiani della sua vita.”

UP PREMANA E PAGNONA

L’Oratorio estivo 2023 inizierà lunedì 12 giugno e terminerà venerdì 7 luglio. L’ingresso sarà per tutti dalle ore 14.00 alle 14.30 e l’uscita alle ore 17.30. I ragazzi potranno lasciare l’Oratorio prima dell’orario stabilito solo presentando ad un educatore l’autorizzazione scritta e firmata da un adulto.

Volantino:

ORATORIO ESTIVO PREMANA E PAGNONA 2023

UP ALTA VALSASSINA

Oratorio Margno con Crandola, Casargo, Indovero con Narro

L’oratorio estivo inizierà il 19 giugno e durerà fino al 28 luglio 2023. L’ingresso sarà per tutti dalle ore 14.00 e l’uscita alle ore tra le 17.30 e le 18.00.

Volantino:

ORATORIO ESTIVO ALTA VALLE 2023

CP MADONNA DELLA NEVE

Articolato il programma dell’oratorio estivo: dal 19 giugno al 30 giugno 2023 sarà a Introbio Oratorio per Tutti Elementari e Medie dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

Da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2023 a Introbio Settimana full time per tutti i ragazzi dalle 8:00 alle ore 17:30. Durante la settimana sarà possibile usufruire dei buoni pasto per i pranzi.

Dal 10 al 21 luglio 2023 a Cortenova Oratorio per Tutti Elementari e Medie dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

Volantino:

ORATORIO ESTIVO MADONNA DELLA NEVE 2023

CP MARIA REGINA DEI MONTI

I ragazzi saranno divisi come lo scorso anno nei due oratori: Elementari a Cremeno e medie a Barzio. Questo aiuta lo svolgimento delle attività creando un bellissimo clima nei gruppi. Queste due esperienze dal 12 giugno saranno aperte a tutta la Comunità Pastorale Maria Regina dei monti, dal 19 giugno si aprirà l’esperienza pomeridiana dalle 14.00 alle 17.30 all’oratorio di Pasturo.

Dal 12 Giugno al 21 Luglio Oratorio Cremeno – Ragazzi Dalla 1° Alla 5° Elementare. Attività estive dalle 8,00 alle 17.30.

Dal 12 giugno al 21 luglio Oratorio Barzio – ragazzi dalla 1° alla 3° media. Attività estive dalle 8,00 alle 17.30

Dal 1 al 8 luglio ci sarà il campeggio medie a Vaneze – Monte Bondone in questa settimana. L’oratorio di Barzio rimarrà chiuso.

Volantino Barzio e Cremeno:

ORATORIO ESTIVO BARZIO – CREMENO 2023



Volantino Pasturo:

ORATORIO ESTIVO PASTURO 2023