Data pubblicazione 6 Giugno 2023

MARGNO – Matteo Grattarola è dal 1° giugno un pilota Betamotor. Dopo i numerosi anni passati insieme e gli eccellenti risultati raggiunti nel 2022, Matteo e Beta avevano diviso i rispettivi percorsi al termine della passata stagione. Dopo una breve esperienza in Vertigo, Matteo ha deciso per un cambio di direzione e Betamotor lo ha accolto nuovamente come pilota del Team Factory.