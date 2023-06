Data pubblicazione 9 Giugno 2023

LECCO – Euforia in città dopo l’ennesima impresa dei blucelesti di Luciano Foschi, capaci giovedì sera di andare a vincere in quel di Cesena (dopo analogo blitz nei quarti a Pordenone), davanti a quasi 15mila spettatori e aggiudicandosi ai rigori la semifinale per la conquista dell’ultimo posto valido per la Serie B edizione 2023/24. Una “scorreria” epica, che fa raggiungere al club di via Don Pozzi un nuovo traguardo inaspettato a inizio stagione.