VALVARRONE. MANUTENZIONI SULLA SP67 GRAZIE A PNRR E AREE INTERNE

Data pubblicazione 9 Giugno 2023

VALVARRONE – La Provincia di Lecco ha avviato i lavori di miglioramento della strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone. Le opere rappresentano la prima annualità di una serie di otto interventi presentati dalla Provincia e inerenti le Aree interne dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario finanziati dal Pnc – Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

Sono previsti la pulizia e il ripristino funzionale di alcune opere idrauliche minori, nonché il rinnovo della pavimentazione lungo alcuni tratti ammalorati della Sp 67 nel territorio comunale di Valvarrone.

“Tutta la struttura Viabilità della Provincia è molto impegnata a dare concretezza alle risorse ottenute nell’ultimo periodo – commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – Questa è una delle opere più sentite e importanti per il territorio, in quanto va a sistemare una strada con risorse che avremmo fatto fatica a recuperare altrove. Le Aree interne vogliono proprio finanziare questo tipo di interventi: siamo lieti di poter dare le prime risposte al Comune di Valvarrone e a tutta la popolazione”.

“Come promesso – sottolinea il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella – le prime risorse riferite alla strategia Aree interne in capo alla Provincia di Lecco vengono messe a terra. L’interlocuzione e la collaborazione con la Provincia è costante. Altre risorse per il miglioramento della Sp 67 sono in bilancio e spero che, in un tempo relativamente breve, viste le lungaggini burocratiche, vengano utilizzate. Importante sarà anche la condivisione con il Comune di Dervio, come avvenuto nel recente passato, considerato che alcuni tratti più critici gravano sul suo territorio”.