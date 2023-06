BARZIO: LA BOBBIA ESCE DAGLI ARGINI, FANGO SULLA STRADA PER LA FUNIVIA

Data pubblicazione 10 Giugno 2023

BARZIO – Un temporale tutto sommato modesto, almeno in paese, quello di questo sabato pomeriggio, eppure l’alveo della Bobbia non è riuscito a contenere il torrente. Quindi l’acqua è uscita dagli argini, proprio sotto ai pali della cabinovia, nel punto in cui questo incrocia la strada agrosilvopastorale tra Barzio e i Piani di Bobbio, provocando uno scenario impressionante.

L’acqua mista a terra ha così ridisceso la strada carrabile sino al piazzale della funivia e da lì, seguendo la pendenza, ha allagato via sant’Eustacchio.

Fortunatamente, non si sarebbero verificati danni a cose o persone. Sarà ora necessario ripulire le strade e accertarsi che l’acqua non abbia compromesso il tratto iniziale della strada per i Piai di Bobbio.