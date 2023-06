VAL BIANDINO: SI RINNOVA LO SPETTACOLO DELLA TRANSUMANZA

Data pubblicazione 10 Giugno 2023

INTROBIO – È tempo della tradizionale e suggestiva transumanza in Valsassina. Un evento spettacolare che ogni anno coinvolge e incanta tutta la valle col caratteristico suono dei campanacci.

Le due mandrie, partite da Pasturo all’alba, sono passate per le vie di Introbio, per poi prendere il sentiero e raggiungere malghe e alpeggi in Val Biandino.

Durante il percorso si unirà a loro un’altra mandria proveniente da Primaluna, pronta anche lei a trascorrere i mesi estivi in altura, prima del ritorno a valle in autunno.