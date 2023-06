CALCIO: UN SUPER LECCO CORSARO A FOGGIA, DECIDONO PINZAUTI E LEPORE

Data pubblicazione 14 Giugno 2023

FOGGIA – Non soccombere a Foggia per poi cercare l’impresa domenica al Rigamonti-Ceppi: è questa la missione della Calcio Lecco di Luciano Foschi per la sfida di andata della finale playoff di Serie C, prima metà dei 180 minuti che separano una delle due squadre dal sogno chiamato Serie B.

Circa 13mila i caldissimi spettatori allo stadio Pino Zaccheria, con un piccolo gruppo di ultras lecchesi che hanno attraversato l’Italia per seguire i blucelesti. E il grande tifo non si fa attendere: fumogeni che circondano il terreno di gioco al fischio d’inizio e match che viene sospeso per qualche minuto in attesa che la visibilità torni adeguata.

Galvanizzati dai fan sugli spalti, partono fortissimo i padroni di casa, che dopo sei minuti sono già in vantaggio: corner dalla destra, Leo stacca di testa indisturbato a centro area trovando la parata di Melgrati, che nulla può sulla ribattuta da un metro di distanza…