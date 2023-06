“CHE PECCATO IL CARTELLONE ILLEGGIBILE ALL’INIZIO DELLA PISTA CICLABILE”

Data pubblicazione 17 Giugno 2023

Gentile redazione,

allego la foto che oggi ho scattato di persona, riguardante il cartellone posto all’inizio della ciclopedonale della Valsassina.

Purtroppo, a causa del maltempo e dell’incuria, risulta completamente illeggibile.

Non si leggono i nomi dei comuni che essa attraversa e neppure le distanze.

Un vero peccato per i numerosi escursionisti e ciclisti che, soprattutto in questo periodo, la frequentano in gran numero. E un’occasione persa per il rilancio turistico della valle.

Mi chiedo a chi spetti la manutenzione.

Un turista brianzolo.

A. C. – Seregno