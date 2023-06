L’ARCIVESCOVO DELPINI IN VISITA. DA CREMENO A PREMANA LE FOTO DEL TOUR NEGLI ORATORI VALSASSINESI

Data pubblicazione 21 Giugno 2023

CREMENO – Puntuale come da copione l’arcivescovo della Diocesi di Milano Mario Delpini è giunto a Cremeno per la giornata valsassinese che lo ha condotto in visita negli oratori del territorio.

Accolto dai sindaci di Cremeno e Cassina e da don Gianmaria, vicario per la pastorale giovanile, monsignor Delpini ha proseguito poi il giro con Pasturo, Barzio, Introbio, Margno e Premana.

In tutti i suoi passaggi valsassinesi, Monsignor Mario Delpini ha esortato gli adolescenti a non demoralizzarsi mai, perché “contano sempre“.

A seguire, la recita della preghiera del giovedì e la benedizione impartita ai presenti.

I corrispondenti di Valsassinanews hanno seguito l’intero itinerario della visita dell’Arcivescovo, raccontando per immagini gli incontri con i ragazzi:

PASTURO

BARZIO

INTROBIO

MARGNO

PREMANA



LA PREGHIERA DEL GIOVEDÌ DELL’ARCIVESCOVO: