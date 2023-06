LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 GIUGNO a domenica 2 LUGLIO 2023.

Via AZZONE VISCONTI, tratto all’altezza del civico 42, il 26 e il 27 giugno, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per riparazione a una perdita idrica occulta;

via BALICCO, tratto all’altezza del civico 11, il 27 e il 28 giugno, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per riparazione a una perdita idrica occulta;

via BICOCCA, dalle 8.00 alle 18.00 del 30 giugno, dalle 8:00 alle 18:00, riparazione a una perdita idrica occulta;

via ARRIGONI, tratto tra i civici 2 e 15, dalle 8.00 alle 18.00 del 30 giugno, divieto di transito veicolare per intervento di rifacimento e allacciamento alla rete idrica per una perdita;

via MARSALA, dalle 9 alle 18 del 27 giugno, divieto di transito veicolare a esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 9 e sospensione del senso unico di marcia in via Caldone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranze e il civico 19, per intervento di rinnovo e allacciamento del gas;

via MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 48, 27 giugno dalle 7 alle 10 , divieto di circolazione per movimentazione e transito di gru;

via AI POGGI, via TURBADA, via GIOTTO, dal 26 giugno al 7 luglio, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo della fibra ottica;

via FUMAGALLI, via GIUSEPPE ARRIGONI, via GORIZIA, corso MATTEOTTI, dal 26 giugno al 7 luglio, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino della sede stradale.

Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 26 e martedì 27 giugno, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via sagrato don Abbondio, corso Giacomo Matteotti, via XI Febbraio, via Pietro Nava/via Sassi, via Porta, via Dell’Isola, via Gorizia, via Fumagalli, viale Filippo Turati, via Capodistria, via Spirola.

Si ricorda, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 28 giugno.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371