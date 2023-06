POSA FIBRA OTTICA: CHIUSA QUESTA NOTTE LA SP67 IN LOCALITÀ INTROZZO

Data pubblicazione 29 Giugno 2023

VALVARRONE – Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno sulla Provinciale 67 dell’Alta Valsassina e Valvarrone si lavora per ripristinare lo scavo che nelle scorse settimane si era reso necessario per la posa delle infrastrutture per la fibra ottica da parte della società Open Fiber.

Per consentire gli interventi la Provincia di Lecco ha stabilito la chiusura notturna al transito del tratto di SP67 in località Introzzo, nel territorio comunale di Valvarrone.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 20 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30 giugno.

RedViab