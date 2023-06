CASO CALCIO LECCO/OGGI PARLA LA COVISOC SU STADIO E SERIE B

Data pubblicazione 30 Giugno 2023

LECCO – Oggi, venerdì 30 giugno 2023, potrebbe essere il giorno in cui la Calcio Lecco conquisterà la Serie B anche nei carteggi burocratici. La doppia vittoria contro Foggia in finale playoff infatti non è bastata e per un cavillo i blucelesti sono momentaneamente in panchina nell’attesa che l’iscrizione al campionato cadetto venga accolta.

La vicenda è nota: i playoff sono slittati di dieci giorni ma non il termine per iscriversi al campionato di Serie B, quindi una volta conquistata la promozione sul campo alla società di via don Pozzi sono rimaste solo 48 ore…