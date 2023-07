CAI BARZIO, IL 9 LUGLIO LA FESTA ALLA BAITA DEI PIANI DI BOBBIO

Data pubblicazione 2 Luglio 2023

BARZIO – Domenica 9 luglio ai Piani di Bobbio il tradizionale appuntamento con la festa alla Baita del Cai di Barzio.

Ritrovo alle 9 alla baita del Cai ai Piani di Bobbio per l’escursione sulla Ferrata Minonzio. L’attività è riservata ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e che si impegnano durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale. Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, gli accompagnatori sono presenti per curare il buon andamento degli aspetti logistici ed organizzativi. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’itinerario in caso di avverse condizioni meteo o del percorso.

Infine alle 12:30 degustazione di piatti tipici e proseguimento della festa in allegra compagnia. Sono invitati tutti i soci e simpatizzanti.