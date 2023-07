A PAGNONA UNA MESSA IN RICORDO DEI PROPRI CARI E DI… SILVIO BERLUSCONI

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

PAGNONA – Una messa “speciale”, quella Vigiliare in programma sabato 8 luglio alle 17 nella chiesa di Pagnona, intitolata a Sant’Andrea apostolo.

Motivo, nel celebrare i propri defunti, una famiglia ha inserito anche il recentemente scomparso Silvio Berlusconi tra le persone da ricordare in quel rito, dopodomani:

Non è un caso di omonimia, bensì una precisa scelta commemorativa di chi ha chiesto di ricordare insieme i parenti e appunto il notissimo personaggio pubblico – come conferma il parroco don Matteo Albani. L’ennesimo segno di quanto l’ex premier, già presidente calcistico, titolare di Fininvest, Mediaset e molto altro ancora, sia in grado di entrare nella memoria collettiva.

Comunque se ne pensi.

RedVN