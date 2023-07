CREMENO: RIMESSI A NUOVO I SOTTOSERVIZI DEL CENTRO

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

CREMENO – Lario Reti Holding ha recentemente concluso diversi lavori di manutenzione straordinaria nel comune di Cremeno. I lavori, dal valore complessivo di oltre 125.000 euro, erano iniziati a febbraio 2023.

Il focus dell’intervento è stato il rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali nelle vie San Giorgio, Marconi e in Piazza Piazzetta. Le opere sono state necessarie a causa di diverse criticità riscontrate nei sottoservizi, inclusi la rete di acque meteoriche, la fognatura nera e l’acquedotto, così come per lo stato di degrado delle pavimentazioni stradali esistenti.

In Piazza Piazzetta è stata effettuata la posa di un nuovo tratto di cavidotto per l’illuminazione pubblica e la sostituzione di un segmento della rete fognaria nera. Per quanto riguarda, invece, le vie San Giorgio e Marconi, è stata completata la sostituzione della rete di distribuzione idrica, il rifacimento di un tratto della tombinatura e la posa di un nuovo tratto di cavidotto per l’illuminazione pubblica.

Inoltre, la pavimentazione stradale è stata completamente rinnovata, garantendo una maggiore sicurezza e una migliore esperienza di guida per residenti e visitatori. L’attività, dal valore complessivo di oltre 125.000 euro, era iniziata a febbraio 2023, e si è conclusa nella prima metà di giugno.