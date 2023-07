MIGRANTE OSPITATO A BALLABIO ACCOLTELLATO A LECCO: CHIESTI SETTE ANNI PER TENTATO OMICIDIO

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

LECCO – Accoltellò un migrante ospite di una struttura a Ballabio, la Procura di Lecco chiede la condanna a 7 anni di reclusione per H.O., 33 anni, nigeriano. I fatti risalgono al 23 luglio 2017, quando tra via Ferriera e il piazzale del centro ‘Meridiane’ di Lecco in un incontro tra un gruppo di richiedenti asilo, ospiti in strutture messe a disposizione a Lecco e a Ballabio, ci fu un regolamento di conti.

Secondo quanto dichiarato durante il processo il giorno precedente all’accoltellamento H.O. avrebbe subito la rapina del cellulare…

> TUTTI I PARTICOLARI SU LECCO NEWS