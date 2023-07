VAM RACE, SABATO A MOGGIO IL CAMPIONATO REGIONALE CRONOSCALATA MTB

Data pubblicazione 10 Luglio 2023

MOGGIO – Importante novità all’interno del calendario della Federciclismo di Lecco, considerato che il prossimo sabato 15 luglio la Vam Race di Moggio organizza il campionato regionale cronoscalata in mtb. Una splendida notizia ma soprattutto un gradito ritorno di un regionale in Valsassina. Sono passati esattamente dieci anni (era il 15 settembre 2013) quando a Barzio si disputò il campionato regionale Marathon.

La competizione è valida per la settima edizione del trofeo Moggio-Artavaggio e memorial Felice Locatelli. Ritrovo alla sede della Vam in via Papa Giovanni XXIII, alle 8.45 partenza da Moggio e arrivo alla chiesetta dei Piani di Artavaggio. I primi 5 km si percorrono su asfalto, poi inizia lo sterrato per un tratto di circa 7 km, fino all’arrivo.

Ai partenti verrà consegnato un pacco gara con tanto di gilet tecnico multisport Kr. Chiusura iscrizioni giovedì 13 luglio ore 24.

Da rimarcare che nel programma gara c’è anche spazio per coloro che volessero cimentarsi con bici gravel e anche E-Bike (biciassistite), per quella che sarà la Pedalata Ecologica – quindi senza classifica – con la consegna ai partecipanti di una T-shirt tecnica. Partenza alle 9 da Moggio.

Per info Davide 349.3615438 e Noseda al 333.9411237 oppure via email a vamraceasd@gmail.com.