CREMENO, CONSIGLIO COMUNALE DA 21 PUNTI. PER METÀ INTERROGAZIONI, MOZIONI E INTERPELLANZE DI MINORANZA

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

CREMENO – Sono addirittura 21 i punti all’ordine del giorno per il Consiglio Comunale di Cremeno, convocato per questa sera, martedì 25 luglio alle 20:30 nella sala consiliare in via XXV Aprile 14.

Prevedibile dunque una sorta di maratona, specialmente a causa della metà degli argomenti in esame originata da dieci tra mozioni, interrogazioni e interpellanze avanzate “massivamente” dal gruppo di minoranza della ‘Voce‘ (a destra).

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

2. RATIFICA DELIBERAZIONE DI GC N. 48 DEL 15/06/2023 AVENTE A OGGETTO :”TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA”.

3. ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.

4. VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2023/2025 AI SENSI DELL’ARTICOLO 193, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. ESAME E APPROVAZIONE.

5. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2023/2025.

6. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S) 2024/2026.

7. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2024-31.12.2028, RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 210 DEL D.LGS. N. 267/2000.

8. APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023-2024.

9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

10. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO E IL COMUNE DI CREMENO PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

11. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LA VOCE” A OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL’ART.19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO COMUNALE E DELL’ART 17, COMMA 1, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CREMENO IN RELAZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS.

12. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LA VOCE” A OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO COMUNALE E DELL’ART 17, COMMA 1, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CREMENO, IN MERITO ALLA FUTURA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIAN DI SOLE – FRAZIONE MAGGIO.

13. INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI DI OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IDENTIFICATE CON I CIG ZAA3B01F17 E Z143B00C3B.

14. INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI DI CUI AI CIG Z19382CB61 E Z82382CC3A.

15. INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI REALIZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO IL TRATTO DELLA VIA ING. G. COMBI FINO ALL’INCROCIO DI VIA NOCCOLI “TRATTO 3”.

16. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE AL PONTE DELLA VITTORIA.

17. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE AI SERVIZI DI GESTIONE E PULIZIA DI VIE E MARCIAPIEDI PUBBLICI – APPALTO CON LA DITTA SILEA S.P.A.

18. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE AI MIGRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

19. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE A PASSERELLA CHE UNIVA LA FRAZIONE MAGGIO ALLA LOC. CASERE.

20. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ COMUNALE

21. REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 22 DICEMBRE 2022.