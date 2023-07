Data pubblicazione 26 Luglio 2023

PASTURO – La cittadinanza di Pasturo è invitata a intervenire alla riunione del consiglio comunale, convocato in sessione ordinaria in prima convocazione, seduta pubblica, mercoledì 26 luglio alle 20:30 nell’aula consiliare del municipio in piazza XXV Aprile.

Nel consiglio si tratterà in particolare della variazione al bilancio di previsione triennale 2023/25 con assestamento del bilancio. Quindi ci sarà la verifica degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2023.

RedPol