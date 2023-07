SUBITO CENTINAIA DI FIRME PER LA PETIZIONE SUL “MERITO NELLO SPORT”. OVVERO: IL LECCO IN SERIE B…

Rispetto per il merito.

Rispetto per lo sport.

Rispetto per il talento.

Rispetto per Lecco.

Crediamo nel valore educativo dello sport.

Crediamo che la promozione in serie B conquistata, con merito, sul campo dalla Calcio Lecco 1912 debba essere rispettata.

Lecco da diversi anni è la provincia con il più alto indice di sportività in Italia nella categoria Sport e Bambini (fonte: Sole 24ore, 2023).

Come in tante province italiane anche qui ci sono migliaia di famiglie, allenatori, dirigenti che dedicano tempo, risorse ed energie per far crescere nuove generazioni di sportivi.

Chiediamo al CONI ed al Ministro dello Sport di unirsi esplicitamente alla FIGC ed alla Lega Calcio di serie B nel riconoscere il valore prioritario del merito sportivo, di impegnarsi per far giocare il prossimo campionato alla Calcio Lecco 1912 in serie B, di confermare così a migliaia di famiglie e bambini che nessun iniquo cavillo formale può stravolgere il risultato del campo né imporre alle Società sportive un calendario diverso da quello che i Presidenti hanno deciso e votato.

Se vince il merito, vince lo sport.

Lecco in serie B